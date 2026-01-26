Seattle Seahawks va por la revancha ante New England Patriots de Andy Borregales

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Las cartas están echadas. Seahawks y Patriots son los clasificados al Super Bowl LX que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero. Venezuela, una vez más, podrá disfrutar del magno evento deportivo, incluyendo el medio tiempo de Bad Bunny, gracias a Meridiano Televisión.

La señal llegará a todo el país gratis en señal abierta. También en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV GO.

Seahawks vs New England Patriots: La revancha

Estos equipos tienen historia, y es que ya se han visto las caras en un Super Bowl. La última vez que se enfrentaron fue en el Super Bowl XLIX (año 2015), donde los Patriots vencieron 28-24 en uno de los partidos más competitivos de una final tras una intercepción de Malcolm Butler en la última jugada.

Este año el Super Bowl volverá a tener a los mismos protagonistas con unos Seahawks que buscarán revancha ante los Patriots del venezolano Andrés Borregales.

Super Bowl LX: cuándo y a qué hora verlo

Domingo 8 de febrero. Kickoff 7:30 p.m.

Meridiano rumbo al Super Bowl LX

La marca deportiva de Venezuela ofrece la mejor información de la NFL de camino al Super Bowl LX. En toda la multiplataforma podrás encontrar noticias, estadísticas y datos relevantes. La lupa estará puesta en el pateador criollo Andrés Borregales, quien disputará por primera vez en la historia una final de fútbol americano.

Además, todos los lunes seguirán las transmisiones del programa Zona Touchdown para analizar el camino de cada equipo y estudiar cómo llegan al Super Bowl LX.

