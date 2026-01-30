Sorteo de la Champions League: todos los detalles sobre el camino final a los octavos de final

Suscríbete a nuestros canales

Con la Fase de Liga oficialmente finalizada, la UEFA Champions League se prepara para definir su ronda de playoffs. Mientras los ocho mejores equipos del torneo ya descansan con su boleto directo a octavos, otros 16 clubes deberán enfrentarse en una eliminatoria de ida y vuelta para seguir con vida en la competición.

El evento para conocer estos emparejamientos se llevará a cabo este viernes 30 de enero de 2026 en Nyon, Suiza. A continuación, se detallan los horarios de inicio para diferentes regiones:

España: 12:00 horas.

Venezuela: 07:00 A.M.

Estados Unidos (ET): 06:00 A.M.

Formato y reglas del sorteo

A diferencia del formato tradicional de bombos, este sorteo se rige estrictamente por la ubicación final en la tabla de clasificación. Los equipos se dividirán en cabezas de serie para ser emparejados por proximidad inversa en la tabla.

Bajo esta lógica, el equipo 9º o 10º se medirá ante el 23º o 24º; el 11º o 12º chocará contra el 21º o 22º, y así sucesivamente hasta completar las llaves. Un cambio fundamental en esta edición es que ya no existe la protección por federaciones, lo que permite enfrentamientos entre clubes del mismo país en esta instancia.

Fechas de los encuentros

Los equipos que logren superar esta fase sabrán de antemano en qué lugar del cuadro principal quedarán ubicados, ya que el sorteo también determinará a qué clasificado directo enfrentará el ganador de cada llave en octavos de final.

Los partidos de ida de estos playoffs se disputarán los días 17 y 18 de febrero. Por su parte, los encuentros de vuelta, donde se sellará la clasificación definitiva, tendrán lugar el 24 y 25 de febrero.

