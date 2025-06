"Soy lo mejor que le ha pasado al boxeo desde Muhammad Ali": las asombrosas declaraciones de Jake Paul

Suscríbete a nuestros canales

Jake Paul, la figura que ha revolucionado el mundo del boxeo, ha desatado una ola de controversia al autoproclamarse como la fuerza más importante del deporte desde Muhammad Ali. Sus audaces declaraciones llegan justo en la antesala de su combate contra Julio César Chávez Jr. este sábado 28 de junio en Anaheim, California.

El influyente youtuber, que ha incursionado en el boxeo con notable éxito, respalda su afirmación en su reciente victoria sobre Mike Tyson. Para Paul, su rol va más allá de ser un simple púgil; se ve a sí mismo como un agente de cambio que está redefiniendo el futuro del boxeo.

En una entrevista con DAZN, Paul reafirmó sus palabras, sentenciando: "Soy lo mejor que le ha pasado al boxeo desde Muhammad Ali, no hay debate sobre eso. Lo que he hecho habla por sí solo". Para justificar su impacto, el oriundo de Cleveland, Ohio, argumentó: "ningún otro boxeador está construyendo gimnasios, poniendo guantes de boxeo en manos de niños, organizando múltiples eventos al año, donando toda su bolsa a su propia fundación como lo hice cuando peleé en Puerto Rico".

Paul también destacó su contribución al boxeo femenino, señalando cómo ha ayudado a que "las mujeres pasen de ganar $1,000 a cinco, seis, siete millones", refiriéndose a casos como el de Amanda Serrano. Además, aludió a su capacidad para "romper récords en Netflix, colapsar el sitio, 128 millones de espectadores globales", pruebas de la masiva atención que genera.

En cuanto a su próximo oponente, Julio César Chávez Jr., Jake Paul no escatimó en críticas. Lo describió simplemente con tres palabras: "Es un idiota". Y añadió: "para mí, él no ha hecho nada en este deporte. No ha ayudado a otros boxeadores, no tiene una fundación. No está elevando a nadie, no organiza carteleras, no creo que se tome este deporte en serio".

