SPB 2026: Próximos juegos de esta semana en vivo y gratis

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Por: Andrea Matos Viveiros

La SPB continúa ofreciendo espectáculo con una cartelera imperdible que los fanáticos podrán disfrutar en señal abierta gratuita para Venezuela. Los encuentros estarán disponibles en Simpleplus, InterGo, NetunoGO y Aba TV GO, para que lo disfrutes en HD. Esta programación refuerza el alcance del baloncesto venezolano y mantiene a la audiencia conectada con cada jugada, equipo y resultado durante la intensa temporada 2026 de la SBP.

https://www.instagram.com/p/DWToaSllblH/?img_index=1

SPB: Juegos destacados de la semana

Miércoles 25 de marzo: Trotamundos de Carabobo vs Guaiqueríes de Margarita / inicio 7:00 p.m.

Jueves 26 de marzo: Cocodrilos de Caracas vs Brillantes del Zulia / inicio 7:00 p.m.

Viernes 27 de marzo: Panteras de Miranda vs Brillantes del Zulia / inicio 7:00 p.m.

Sábado 28 de marzo: Gaiteros del Zulia vs Guaiqueríes de Margarita / inicio 7:00 p.m.

Domingo 29 de marzo: Cocodrilos de Caracas vs Piratas de La Guaira / inicio 6:00 p.m.

https://www.instagram.com/p/DWSmD7kjr2M/

Sigue toda la acción del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

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