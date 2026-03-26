SPB 2026: Próximos juegos de esta semana en vivo y gratis

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Por: Andrea Matos Viveiros

Para esta semana, por Meridiano Televisión, destacan enfrentamientos como Real Madrid Baloncesto ante Bàsquet Girona. Equipos como Baskonia también busca consolidarse en la parte alta de la tabla. Los aficionados en Venezuela podrán disfrutar todos los encuentros en vivo, gratis y en alta definición a través de Meridiano Televisión, meridiano.net/meridianotv, y plataformas HD como Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

Juegos de la semana en vivo y gratis

Real Madrid, Valencia y Murcia lideran la tabla de clasificación, mientras que el Barcelona bajó al quinto lugar.

Semana 24/34

SÁBADO 28 DE MARZO: UCAM MURCIA VS SURNE BILBAO / INICIO 2:00 P.M. VÍA STREAMING POR MERIDIANO.NET

SÁBADO 28 DE MARZO: BÀSQUET GIRONA VS REAL MADRID / INICIO 4:00 P.M.

DOMINGO 29 DE MARZO: MORABANC ANDORRA VS KOSNER BASKONIA/ INICIO 11:30 A.M.

Sintoniza y descubre cómo avanzan los equipos a la siguiente fase de la Liga Endesa de baloncesto español por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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