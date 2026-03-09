SPB: Así se jugará esta semana en vivo y gratis por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Ya empezó la temporada 2026 de la SPB y Meridiano Televisión te lleva la emoción de los mejores encuentros cada semana. Sintoniza en vivo y gratis por señal abierta para toda Venezuela. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetunoGo, o AbaTV Go.

Calendario de juegos de la SPB

Miércoles 11 de marzo. Guaiqueríes de Margarita vs Cocodrilos de Caracas / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Jueves 12 de marzo. Panteras de Miranda vs Gaiteros del Zulia / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Sábado 14 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Panteras de Miranda / antesala: 5:30 p.m. / inicio 6:00 p.m.

Pégate a la emoción de la SPB con los mejores encuentros a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

