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SPB EN VIVO: juegos de jueves a domingo gratis por Meridiano Televisión

La SPB se disfruta gratis y en exclusiva por Meridiano Televisión

Por 2001

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 03:35 pm
SPB EN VIVO: juegos de jueves a domingo gratis por Meridiano Televisión

Por: Andrea Matos Viveiros

Finaliza la semana 9 del torneo regular de la SPB, EN VIVO y GRATIS por Meridiano Televisión.

Juegos de la semana 9 de la ronda regular

  • JUEVES 30 DE ABRIL DIABLOS DE MIRANDA VS PIONEROS DEL ÁVILA / INICIO 7:00 P.M. 
  • VIERNES 1º DE MAYO HÉROES DE FALCÓN VS TROTAMUNDOS DE CARABOBO / INICIO 7:00 P.M.
  • DOMINGO 3 DE MAYO PIONEROS DEL ÁVILA VS BRILLANTES DEL ZULIA / INICIO 6:00 P.M. 

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