SPB EN VIVO: Juegos destacados de la semana por Meridiano Televisión

La SPB se disfruta gratis y en exclusiva por Meridiano Televisión

Martes, 28 de abril de 2026 a las 05:43 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

La pasión del baloncesto venezolano se enciende con una nueva semana de acción de la SPB, que podrás disfrutar EN VIVO, GRATIS y en exclusiva por Meridiano Televisión.

Juegos de la semana 9 de la ronda regular

  • LUNES 27 DE ABRIL HÉROES DE FALCÓN VS PIRATAS DE LA GUAIRA / INICIO 7:00 P.M.
  • MARTES 28 DE ABRIL COCODRILOS DE CARACAS VS SPARTANS DISTRITO CAPITAL / INICIO 7:00 P.M.
  • JUEVES 30 DE ABRIL DIABLOS DE MIRANDA VS PIONEROS DEL ÁVILA / INICIO 7:00 P.M. 
  • VIERNES 1º DE MAYO HÉROES DE FALCÓN VS TROTAMUNDOS DE CARABOBO / INICIO 7:00 P.M.

Meridiano Televisión ofrece una cobertura completa con antesala, análisis y narración especializada, llevando cada detalle del juego a los fanáticos venezolanos. No te pierdas ni un segundo de la SPB y vive el mejor baloncesto del país por la pantalla de los especialistas en deportes.

