SPB en vivo: ver juegos gratis el fin de semana por Meridiano Televisión

La SPB y Meridiano Televisión están listos para llevarte la mejor acción del baloncesto criollo el fin de semana

Por 2001

Viernes, 10 de abril de 2026 a las 12:26 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

La SPB continua con su calendario de la ronda regular y aquí te contamos cuáles encuentros podrás ver en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

Sintoniza a través de señal abierta gratuita o en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

SPB: en vivo para esta semana

SEMANA 6

  • Viernes 10 de abril: Cocodrilos de Caracas vs Pioneros del Ávila / inicio 7:00 p.m.
  • Sábado 11 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Diablos de Miranda / salto entre dos 7:00 p.m. 
  • Domingo 12 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Piratas de La Guaira / balón al aire 6:00 p.m.

Sigue toda la acción del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

