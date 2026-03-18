SPB estos son los próximos juegos de la semana y dónde verlos gratis en Venezuela

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Por: Andrea Matos Viveiros

En los próximos días, el canal de los especialistas en deportes transmitirá destacados choques del baloncesto venezolano, consolidándose como la mejor opción para seguir la temporada de SPB. Además, los encuentros también estarán disponibles en alta definición a través de Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go. Esta cobertura multiplataforma permite a los seguidores de la SPB ver cada juego desde cualquier lugar del país, garantizando acceso fácil y continuo a toda la acción deportiva.

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SPB Juegos destacados de la semana

Miércoles 18 de marzo. Centauros de Bolívar vs Panteras de Miranda / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Jueves 19 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Marinos de Anzoátegui / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Viernes 20 de marzo. Trotamundos de Carabobo vs Piratas de La Guaira / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Sábado 21 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Héroes de Falcón / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Domingo 22 de marzo. Piratas de La Guaira vs Héroes de Falcón / Inicio 6:00 p.m.

Sintoniza la SPB 2026 a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes y no te pierdas la amplia cobertura multiplataforma.

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