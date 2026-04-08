La SPB sigue en acción con transmisiones gratuitas por Meridiano Televisión

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 01:58 pm
SPB: Gaiteros es líder invicto del torneo y estos son los próximos juegos por Meridiano

Por: Andrea Matos Viveiros

La SPB mantiene su intensidad con una agenda cargada de partidos que podrás disfrutar en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

El actual campeón, Gaiteros del Zulia, ha sido el gran protagonista tras cerrar una primera mitad impecable con 11 victorias sin derrotas. Su dominio incluye siete triunfos como local y cuatro como visitante, consolidando un rendimiento sólido.

Pero la semana sigue con duelos imperdibles, análisis especializado y la emoción del mejor baloncesto venezolano para todos los fanáticos. No te pierdas los mejores encuentros por Meridiano Televisión a través de señal abierta y en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

SPB: en vivo para esta semana

SEMANA 6

Miércoles 8 de abril: Diablos de Miranda vs Trotamundos de Carabobo / inicio 7:00 p.m.
Jueves 9 de abril: Centauros de Bolívar vs Spartans Distrito Capital / inicio 7:00 p.m. 
Viernes 10 de abril: Cocodrilos de Caracas vs Pioneros del Ávila / inicio 7:00 p.m.
Sábado 11 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Diablos de Miranda / inicio 7:00 p.m. 
Domingo 12 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Piratas de La Guaira / inicio 6:00 p.m.

