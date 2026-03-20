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SPB: Los juegos imperdibles del fin de semana por Meridiano Televisión

La SPB 2026 ofrece una agenda cargada de emoción para el fin de semana por Meridiano Televisión

Por 2001

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 04:47 pm
SPB: Los juegos imperdibles del fin de semana por Meridiano Televisión

Por: Andrea Matos Viveiros

Los encuentros más destacados del baloncesto criollo se disfrutan en vivo y de forma gratuita a través de Meridiano Televisión.

Cada semana, el canal transmitirá partidos clave de la ronda regular, llevando toda la intensidad de la SPB a los hogares venezolanos. Además, la cobertura no se limita a la señal abierta, ya que los juegos también están disponibles en alta definición mediante plataformas digitales como Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go.

https://www.instagram.com/p/DWHDRZHEYhP/

SPB Juegos destacados del fin de semana

  • Viernes 20 de marzo. Trotamundos de Carabobo vs Piratas de La Guaira / Inicio 7:00 p.m.
  • Sábado 21 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Héroes de Falcón / Inicio 6:00 p.m.
  • Domingo 22 de marzo. Piratas de La Guaira vs Héroes de Falcón / Inicio 6:00 p.m.

Sintoniza la SPB 2026 a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes y no te pierdas la amplia cobertura multiplataforma.

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