SPB: Mira esto juegos de baloncesto en vivo por Meridiano Televisión

Por: Andrea Matos Viveiros
La SPB arranca mañana y estos son los primeros juegos que verás en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. Sintoniza en vivo y gratis por señal abierta para toda Venezuela. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetunoGo, o AbaTV Go.
Calendario de juegos de la SPB
- Sábado 7 de marzo Piratas de La Guaira vs Guaiqueríes de Margarita / Inicio 7:00 p.m.
- Domingo 8 de marzo Cocodrilos de Caracas vs Centauros de Bolívar / Inicio 6:00 p.m.
- Miércoles 11 de marzo Guaiqueríes de Margarita vs Cocodrilos de Caracas / Inicio 7:00 p.m.
- Jueves 12 de marzo Panteras de Miranda vs Gaiteros del Zulia / Inicio 7:00 p.m.
Ya lo sabes, desde este sábado 7 de marzo la pasión por la SPB se vive y se disfruta a través de Meridiano Televisión.
