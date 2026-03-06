TRANSMISIÓN

SPB: Mira esto juegos de baloncesto en vivo por Meridiano Televisión

Estos son los primeros juegos de baloncesto criollo que verás por Meridiano Televisión

Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 04:18 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

La SPB arranca mañana y estos son los primeros juegos que verás en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. Sintoniza en vivo y gratis por señal abierta para toda Venezuela. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetunoGo, o AbaTV Go.

Calendario de juegos de la SPB

  • Sábado 7 de marzo Piratas de La Guaira vs Guaiqueríes de Margarita / Inicio 7:00 p.m. 
  • Domingo 8 de marzo Cocodrilos de Caracas vs Centauros de Bolívar / Inicio 6:00 p.m.
  • Miércoles 11 de marzo Guaiqueríes de Margarita vs Cocodrilos de Caracas / Inicio 7:00 p.m.
  • Jueves 12 de marzo Panteras de Miranda vs Gaiteros del Zulia / Inicio 7:00 p.m.

Ya lo sabes, desde este sábado 7 de marzo la pasión por la SPB se vive y se disfruta a través de Meridiano Televisión.

