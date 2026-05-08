SportBiz Venezuela 2026: La industria del deporte se reúne en Caracas

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La franquicia argentina de congresos deportivos SportBiz llegó a Caracas el pasado 7 de mayo en el Hotel Humboldt. La jornada contó con personalidades nacionales e internacionales del mundo deportivo.

La presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol (Fevebeisbol), Aracelis León, lució orgullosa la medalla del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y compartió el proceso de transformación que lideró para llevar a Venezuela al trono. También mencionó que la agrupación trabaja para tener a equipos de Grandes Ligas en Venezuela y ser sede de torneos internacionales.

Por su parte, Gabriel Rivera, CEO de 2R Sports habló que su misión es lograr que el deporte sea un “generador de oportunidades, inspiración, empleo, desarrollo económico y orgullo nacional”. Esta mentalidad lo ha llevado a trabajar con más de 15 marcas como LEGO, Red Bull y Pirelli, y más de 15 propiedades deportivas como lo son la Fórmula 1, Moto GP y Fórmula E. “Identificar más formas de justificar un ROI no sube el valor del patrocinio, sino que valoriza el evento”, mencionó el colombiano.

Entretanto, Layla Saleme, CEO de The Level Sports, recalcó que la realidad del mercado deportivo cambió. “Las marcas buscan humanizarse y los atletas buscan amplificar su impacto. De ahí nace la conexión perfecta”, expresó la dominicana.

Mientras que Carlos Martínez, gerente de mercadeo deportivo de Empresas Polar, llevó a la audiencia por un recorrido del apoyo histórico que han brindado al deporte. “Maltín Polar fue la marca que lo empezó todo”, precisó sobre el inicio del mercadeo deportivo por parte de la compañía.

Por otro lado, Verónica Ruiz del Vizo, CEO de Amarillo Creative Lab, compartió su experiencia para lograr llevar el The Champion Tour del Inter de Miami a Latinoamérica, y el papel clave que jugó la economía emocional en el proyecto. Mencionó que el partido Atlético Nacional vs Inter de Miami en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, sirvió como una forma de validar el cambio que quiere mostrar esta ciudad ante el mundo.

Asimismo, Juan Raúl Mejía, el delegado para Colombia, Ecuador y Venezuela de La Liga, mencionó que están explorando, junto empresarios venezolanos, la posibilidad de realizar campamentos de fútbol impartidos por la liga española en Venezuela.

El evento contó con la presencia de leyendas del deporte como Omar Vizquel, Luis Sojo y Miku Fedor, al igual que José Antonio Quintero, presidente del Deportivo Lara, y el director general del Deportivo Táchira, Gustavo Maldonado.

El SportBiz Venezuela 2026 cerró con la certeza de que el deporte venezolano no solo es pasión, sino un mercado en plena transformación con potencial de comercialización y profesionalización sin precedentes.