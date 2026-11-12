Stephen Curry sufre desgarro abdominal y estará dos semanas de baja

El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, estará fuera de las canchas por al menos dos semanas tras sufrir un desgarro en el músculo oblicuo derecho, según confirmó la franquicia de la NBA este jueves luego de practicarle una resonancia magnética.

La lesión se produjo durante el partido del miércoles ante los Rockets de Houston, compromiso que Curry debió abandonar en el primer cuarto tras apenas cinco minutos y medio de acción, poniendo fin a una racha de ocho victorias consecutivas del conjunto californiano. El entrenador Steve Kerr calificó como alto el nivel de preocupación del cuerpo técnico y anunció que el jugador será reevaluado al cumplirse el plazo inicial.

A sus 38 años y en su decimoctava campaña profesional, el máximo triplero histórico de la liga registraba un promedio de 27,8 puntos por encuentro y un 45,7% de efectividad desde el perímetro en diez presentaciones, habiendo superado la barrera de las 30 unidades en cuatro de sus cinco apariciones previas.

El calendario de recuperación marginará a Curry de un mínimo de seis compromisos comenzando este viernes frente a los Spurs de San Antonio, agravando las bajas en la rotación perimetral de Golden State tras las ausencias previas por lesión de Jimmy Butler, Moses Moody y Brandon Williams.

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