Taça de Portugal: Estos juegos definirán a los finalistas

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Por: Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión te trae en exclusiva los partidos de vuelta de las semifinales de la Taça de Portugal, donde los mejores clubes de Portugal buscarán su boleto a la gran final en transmisiones en vivo y en exclusiva para toda Venezuela.

Clásico decisivo: FC Porto busca la remontada ante Sporting

El miércoles 22 de abril, el Estádio do Dragão será el escenario de una batalla épica. El FC Porto recibe al Sporting de Lisboa a las 3:45p.m. Los dragões ya iniciaron su preparación física, enfocados plenamente en dar vuelta al marcador.

Por su parte, el conjunto leonino llega con una ligera ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida. Un empate le bastaría al Sporting para clasificar, pero el Porto, ante su gente, promete una ofensiva total para imponerse en la eliminatoria.

Torreense y AD Fafe: Todo se define en la vuelta

La acción continúa el jueves 23 de abril a las 3:45p.m. con el choque entre SC União Torreense y AD Fafe. Ambas escuadras llegan en igualdad de condiciones luego de sellar un empate 1-1 en el primer encuentro.

¿Dónde ver la Taça de Portugal en vivo?

No te pierdas ni un segundo de estas semifinales. Disfrútalo gratis y en exclusiva para Venezuela a través de:

Señal abierta gratuita: Meridiano Televisión .

. Streaming gratuito: meridiano.net/meridianotv .

. Señal HD: SimplePlus, InterGo, Netuno GO y ABA TV GO.

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