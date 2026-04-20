Taça de Portugal: Estos juegos definirán a los finalistas

Por: Andrea Matos Viveiros
Meridiano Televisión te trae en exclusiva los partidos de vuelta de las semifinales de la Taça de Portugal, donde los mejores clubes de Portugal buscarán su boleto a la gran final en transmisiones en vivo y en exclusiva para toda Venezuela.
Clásico decisivo: FC Porto busca la remontada ante Sporting
El miércoles 22 de abril, el Estádio do Dragão será el escenario de una batalla épica. El FC Porto recibe al Sporting de Lisboa a las 3:45p.m. Los dragões ya iniciaron su preparación física, enfocados plenamente en dar vuelta al marcador.
Por su parte, el conjunto leonino llega con una ligera ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida. Un empate le bastaría al Sporting para clasificar, pero el Porto, ante su gente, promete una ofensiva total para imponerse en la eliminatoria.
Torreense y AD Fafe: Todo se define en la vuelta
La acción continúa el jueves 23 de abril a las 3:45p.m. con el choque entre SC União Torreense y AD Fafe. Ambas escuadras llegan en igualdad de condiciones luego de sellar un empate 1-1 en el primer encuentro.
¿Dónde ver la Taça de Portugal en vivo?
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