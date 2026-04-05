UFC: Arman Tsarukyan se postula como opción para enfrentar a Ilia Topuria

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La tensión aumenta de cara al 14 de junio, fecha marcada para una de las carteleras más ambiciosas en la historia de las artes marciales mixtas. En una reciente charla con el analista Ariel Helwani, Arman Tsarukyan confirmó que se mantendrá en peso y en plena forma física para actuar como reemplazo de emergencia si Ilia Topuria o Justin Gaethje no pudieran presentarse al octágono. Aunque no es una práctica común entre los contendientes de élite aceptar peleas con apenas cuatro o cinco días de antelación, el armenio asegura estar listo para el desafío.

Tsarukyan proyecta que, de no ser necesario su ingreso inmediato, la UFC anunciará su próximo combate oficial justo después del evento. Sus ojos están puestos específicamente en "El Matador", destacando que un enfrentamiento entre ambos representaría el punto máximo de sus carreras: "Ambos somos jóvenes y estamos en nuestro mejor momento. La mitad del público me apoyaría a mí, y la otra mitad a él", afirmó con seguridad.

UFC 329: Una inversión sin precedentes

El evento, que se perfila bajo el nombre de UFC Freedom 250, no solo destaca por sus protagonistas, sino por la magnitud de su producción. Con una inversión propia que supera los 60 millones de dólares y una ubicación inaudita para la franquicia, la cita del 14 de junio promete ser un hito histórico. La agresividad verbal también ha subido de tono tras las palabras de Justin Gaethje, quien vaticinó que en su cruce con el hispanogeorgiano uno de los dos terminará inconsciente sobre la lona.

Detalles clave del escenario actual:

Fecha del evento: 14 de junio de 2026.

Evento estelar: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje.

Sustituto oficial (en preparación): Arman Tsarukyan.

Expectativa: Unificación de títulos y consolidación de la nueva era de la UFC.

El panorama de las 155 y 145 libras entra en una fase de ebullición donde Tsarukyan parece ser la sombra constante de los actuales monarcas, esperando el momento preciso para asaltar el trono.

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