Velocidad criolla en África: Relevos venezolanos buscarán la gloria en el Mundial de Botsuana

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Los velocistas venezolanos Glanyernis Guerra y Bryant Álamo lideran el equipo nacional que competirá en el Campeonato Mundial de Relevos Gaborone 2026, a celebrarse en Botsuana. La selección femenina contará con Orangys Jiménez y la propia Guerra como titulares, tras haber ocupado los dos primeros puestos en la evaluación nacional de los 100 metros planos. Por su parte, el equipo masculino estará comandado por Álamo y Eubrig Maza. La conformación de estas escuadras se definió tras los resultados obtenidos en la Copa de la Federación de Atletismo (FVA), realizada recientemente en el estadio Brígido Iriarte de Caracas, contando además con Ainhoa Rengifo y Alexis Nieves como corredores suplentes.

Más allá del compromiso en tierras africanas, el atletismo venezolano sumó importantes hitos en la categoría juvenil durante la evaluación nacional. Tres atletas lograron las marcas mínimas exigidas para clasificar al Campeonato Mundial Sub-20 Oregón 2026. La mirandina Oriana Díaz destacó en el salto de longitud al alcanzar los 6.27 metros, superando los 6.22 requeridos para la cita universal. Por su parte, Yenifer Mendoza aseguró su lugar en el triple salto con una marca de 13.07 metros, mientras que Orlando Fernández cumplió el objetivo en el lanzamiento de jabalina al registrar un envío de 70 metros exactos.

Este repunte del atletismo nacional se produce en un momento clave del calendario internacional, con el proceso clasificatorio para el Mundial Sub-20 de Oregón abierto hasta el próximo 26 de julio. Los resultados obtenidos en el Brígido Iriarte no solo garantizan representación en las pruebas de campo, sino que fortalecen la proyección de una generación de relevo que busca consolidarse en la élite mundial antes de que cierre el ciclo de elegibilidad.

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