La selección de béisbol masculino de Venezuela escaló dos posiciones para ubicarse en el tercer puesto del Ranking Mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), igualando la mejor clasificación histórica alcanzada por el país en 2025 y consolidándose como la principal potencia de la disciplina en el continente americano.

De acuerdo con la actualización publicada este miércoles por el ente rector internacional, apenas dos días después de la conquista del título en la Copa Mundial Sub-23 celebrada en Nicaragua, la delegación nacional alcanzó un acumulado de 4.360 puntos que le permitió desplazar a Estados Unidos (4.293) y a Corea del Sur (4.057), mientras Japón (6.149) y China Taipéi (5.252) conservan los dos primeros lugares de la clasificación.

El ascenso en el escalafón responde a una cosecha competitiva sin precedentes durante el calendario de 2026, ciclo en el que Venezuela conquistó tanto el Clásico Mundial de Béisbol como el certamen orbital Sub-23 bajo la dirección de Néstor Corredor, sumando 2.135 unidades en el año para erigirse como la única nación capaz de superar la barrera de los dos mil puntos.

La reconfiguración del listado mundial también dejó avances significativos para Puerto Rico (3.320), Panamá (2.863) y la subcampeona mundial Australia (2.792), en contraste con el retroceso experimentado por novenas tradicionales de la región como República Dominicana (2.779) y México (2.758) dentro de las diez mejores selecciones del planeta.

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