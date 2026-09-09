Venezuela competirá con 400 atletas en los Juegos Suramericanos para pelear el medallero en Argentina

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Un contingente integrado por 400 deportistas representará a Venezuela en los Juegos Suramericanos 2026, competición que subirá el telón del ciclo olímpico en la región entre el 12 y el 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe, Argentina. El Comité Olímpico Venezolano (COV) proyecta una figuración destacada para ubicar a la representación patria en los puestos de vanguardia de la tabla general.

El grupo tricolor estará conformado por 204 atletas masculinos y 196 femeninas, quienes verán acción en 32 de las 43 disciplinas contempladas en el programa oficial. La cobertura deportiva abarcará competencias en artes marciales y combate, deportes náuticos y de piscina, disciplinas de conjunto y raqueta, además de pruebas de marca, tiempo y expresión artística.

Dentro del abanico de participaciones figuran disciplinas de amplia tradición nacional como esgrima, boxeo, judo, lucha, halterofilia, atletismo, natación y ciclismo, acompañadas por modalidades emergentes y de exhibición como el pádel, la escalada deportiva y los e-sports.

El organismo deportivo busca superar el registro conseguido en la edición previa de Asunción 2022, oportunidad en la que la delegación venezolana culminó en la quinta posición de la clasificación general tras obtener un total de 131 medallas, distribuidas en 31 preseas doradas, 43 de plata y 57 de bronce.

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