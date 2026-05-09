¡Venezuela es mundialista! La Vinotinto femenina sub-17 clasifica a Marruecos 2026

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La tarde de este sábado 9 de mayo quedará marcada en la historia del fútbol femenino venezolano. En un encuentro de alta tensión frente a Colombia, la Vinotinto sub-17 logró imponerse por la mínima diferencia para sellar su regreso a la élite mundial. El momento cumbre del partido llegó temprano, específicamente en el minuto 24, cuando Andrea Suárez aprovechó un rebote tras un potente remate propio para mandar el balón al fondo de la red.

Este único tanto fue suficiente para que las dirigidas por Dayana Frías resistieran los embates del conjunto neogranadino y aseguraran el boleto definitivo. Con este resultado, Venezuela se une a Brasil y Argentina como las tres selecciones que representarán a la CONMEBOL en la Copa del Mundo de Marruecos 2026, dejando en el camino a un rival histórico en un duelo de vida o muerte.

Regreso a la vitrina internacional tras diez años

La clasificación obtenida en la repesca del Sudamericano representa un renacimiento para las categorías formativas femeninas del país. Venezuela no participaba en un Mundial Sub-17 desde la edición de 2016, cortando así una racha de diez años sin presencia en el máximo torneo de la categoría. Esta será la cuarta participación histórica para el país, sumándose a las experiencias previas de:

Trinidad y Tobago 2010

Costa Rica 2014

Jordania 2016

El logro adquiere un valor especial al considerar el proceso de reconstrucción que ha liderado el cuerpo técnico actual, devolviendo a la selección nacional a los puestos de vanguardia en el continente y consolidando el talento de una nueva generación de jugadoras.

Un triunfo con sello de equipo

Al finalizar el compromiso, la seleccionadora Dayana Frías expresó su gratitud por el esfuerzo realizado tanto por las jugadoras como por el staff técnico. En sus declaraciones, destacó que la clasificación es el resultado de un trabajo colectivo y agradeció el apoyo incondicional de las familias y la afición venezolana.

Con el cupo en el bolsillo, la planificación de la Vinotinto se centrará ahora en la preparación para el torneo en suelo africano. Venezuela vuelve a estar en el mapa del fútbol femenino global, reafirmando que el país mantiene su estatus como una cantera inagotable de talento capaz de competir ante cualquier potencia regional.

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