Venezuela formaliza su candidatura para ser sede del próximo Clásico Mundial de Béisbol

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Venezuela ha dado el primer paso oficial para convertirse en el epicentro del béisbol mundial. El Ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, anunció que la Federación Venezolana de Béisbol (FVB) presentó una propuesta formal para que el país sea considerado sede de la próxima edición del Clásico Mundial. Esta iniciativa, liderada por la presidenta de la FVB, Aracelis León, pretende posicionar a la nación como un referente deportivo internacional aprovechando su histórica tradición en el "deporte rey".

El ambicioso plan institucional no se detiene en el Clásico Mundial. Las autoridades confirmaron que también se realizan gestiones para traer de vuelta encuentros de exhibición con equipos de las Grandes Ligas (MLB). Esto marcaría el regreso del sistema de la Gran Carpa a territorio nacional, una meta que busca fortalecer el calendario competitivo de la región y reactivar la conexión directa entre la fanaticada local y las estrellas de las Mayores.

La propuesta presentada ante los organismos internacionales y la Asociación de Peloteros se fundamenta en dos pilares: la alta capacidad de convocatoria del público venezolano y las condiciones óptimas de los recintos deportivos actuales para recibir eventos de magnitud global. El Ejecutivo subraya que albergar un torneo de esta categoría generaría un impacto económico y social positivo, consolidando a Venezuela como una plaza fija para el deporte de élite.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de gestión directa y evaluación de viabilidad. Con el prestigio de sus jugadores en lo más alto tras los recientes éxitos internacionales, la meta es convencer a la MLB de que Venezuela cuenta con la logística y la pasión necesarias para ser el escenario principal de la máxima cita del béisbol profesional.

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