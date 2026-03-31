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Voleibol: Así jugarán la LPV esta semana por Meridiano Televisión

Conoce el calendario de voleibol venezolano que Meridiano Televisión prepara para este fin de semana

Por 2001

Martes, 31 de marzo de 2026 a las 12:53 pm
Voleibol: Así jugarán la LPV esta semana por Meridiano Televisión

Por: Andrea Matos Viveiros

El voleibol venezolano vivirá un emocionante fin de semana con dos encuentros que prometen intensidad, talento y alto nivel competitivo. Las acciones se desarrollarán los días sábado 4 y domingo 5 de abril, con protagonistas de distintas regiones del país que buscan consolidarse en la temporada.

Meridiano Televisión ofrecerá la transmisión en vivo y gratis en señal abierta. O si prefieres, en HD por las plataformas de Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

El sábado 4 de abril, el conjunto de Nacionales de La Guaira se medirá ante Universitarias de Miranda a partir de las 3:00 p.m. Este duelo destaca por el equilibrio entre ambas escuadras, que llegan con aspiraciones de sumar puntos importantes y escalar posiciones en la tabla. La Guaira intentará hacer valer su condición, mientras que Miranda apuesta por su consistencia colectiva.

Por su parte, el domingo 5 de abril, la acción continuará con el enfrentamiento entre Aragua VC y Centellas de Guayana, programado para las 11:00 a.m. Este compromiso se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos que han demostrado dinamismo ofensivo y solidez defensiva.

Los fanáticos del voleibol podrán disfrutar de un fin de semana cargado de emoción, donde cada punto será determinante en la lucha por la clasificación a través de Meridiano Televisión.

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