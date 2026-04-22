¿Lamine Yamal se pierde el Mundial? Todos los detalles de la lesión del joven español

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El entorno del fútbol español ha entrado en estado de shock tras conocerse el alcance real de la lesión de Lamine Yamal. El joven delantero, que abandonó el campo entre gestos de dolor tras anotar un penal ante el Celta de Vigo este miércoles, sufre una rotura fibrilar que no solo le impedirá disputar el Clásico del próximo 10 de mayo, sino que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante el resto de la campaña con el Barça. La noticia ha caído como un balde de agua fría en el club catalán, que pierde a su principal referente ofensivo en el tramo final de LaLiga.

Sin embargo, la preocupación más grave trasciende las fronteras de Barcelona. Con el Mundial de 2026 a apenas 50 días de distancia, el cuerpo médico de la selección española y el propio jugador han encendido todas las alarmas. Los tiempos de recuperación para una rotura de esta magnitud suelen oscilar entre las 4 y 8 semanas, lo que situaría su regreso en una fecha extremadamente cercana al inicio del torneo. Esta situación deja a Yamal llegando "con lo justo" a la concentración de Luis de la Fuente, convirtiéndose en la gran incógnita para la lista definitiva de España.

El impacto de su posible ausencia en la Copa del Mundo es incalculable para "La Roja", que ya ha sufrido otras bajas sensibles en su frente de ataque recientemente. Yamal, proyectado como una de las figuras llamadas a dominar el certamen, deberá iniciar un proceso de rehabilitación intensivo para intentar llegar a tiempo. Los especialistas advierten que forzar su regreso podría derivar en una recaída crónica, un riesgo que tanto el club como la federación evaluarán minuciosamente en las próximas semanas.

Mientras tanto, en el seno del Barcelona se preparan para afrontar el cierre del campeonato sin su "10". Hansi Flick deberá reestructurar su esquema táctico para los partidos restantes, confiando en que el equipo pueda certificar el título liguero a pesar de esta baja estratégica. La mirada de todo el mundo del deporte se posa ahora sobre los informes diarios que emanen de la Ciutat Esportiva, pendientes de un milagro médico que permita a la joya del fútbol mundial estar presente en la gran cita del verano en Norteamérica.

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