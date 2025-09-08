Precio del dólar y euro BCV para hoy 8 de septiembre: así se cotizan las divisas

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estan vigente para hoy 8 de septiembre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior.

De acuerdo con el reporte del BCV en su sitio web, la moneda estadounidense se cotiza en 154,01 bolívares por unidad.

Precio del euro BCV este 8 de septiembre

"El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Al cierre de la jornada del día Viernes 05-09-2025, los resultados son:", se lee en la red social Instagram de la entidad.

En el caso del euro, la tasa BCV queda en 180,88 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

