Cedice Libertad forma a las pymes venezolanas en el mundo digital

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La organización Cedice Libertad ha ofrecido al sector empresarial venezolano el ciclo informativo para pymes "Internacionalización y Digitalización", el cual busca el desarrollo de este sector empresarial venezolano.

Un comunicado de la organización indica que la programación se llevara a cabo en modalidad online entre el 16 y el 24 de abril. La instrucción estara a cargo de personal capacitado internacionalmente en el ámbito económico y jurídico.

"Este ciclo se fundamenta en el “Manual de Internacionalización y Digitalización para Pymes”, una herramienta estratégica diseñada por investigadores de Cedice Libertad y adaptada específicamente al complejo contexto económico venezolano actual", dice parte del comunicado oficial.

Los ponentes

Entre los expertos encargados de dictar las clases magistrales se encuentran:

- Litsay Guerrero: Economista, especialista en Derecho Internacional Económico (Universidad Monteávila).

- Domingo Sifontes: Economista y docente de la Universidad de Carabobo.

- Eduardo Porcarelli: Doctor en Derecho y Ciencias Políticas (UCV) y consultor internacional.

- Pablo Polo: Economista y docente de la Universidad de Carabobo.

Los participantes dominarán herramientas digitales para potenciar sus ventas y aprenderán los pasos legales y financieros para exportar con éxito desde Venezuela. Se trata de una hoja de ruta práctica para profesionalizar la presencia digital de las empresas y navegar el marco regulatorio nacional, permitiéndoles competir en mercados globales de forma competitiva.



"El gran reto de las pymes hoy es construir capacidades para competir fuera de nuestras fronteras", destaca la organización. Por ello, este ciclo ofrece una ruta diseñada a la medida de la empresa venezolana para conquistar mercados foráneos. Basado en principios de libre mercado y respeto a la propiedad, el programa brinda las claves para transformar los desafíos actuales en una oportunidad de crecimiento sostenible y bienestar.