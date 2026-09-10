150 empleados trabajan día y noche en la remoción de vestigios en La Guaira

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El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, inspeccionó las instalaciones del Centro de Disposición Transitorio ubicado en Caraballeda, con la finalidad de constatar el proceso de remoción de vestigios, luego del doble terremoto que afectó a la entidad.

“Más de setecientas toneladas de vestigios han sido procesadas luego del doble sismo, gracias al trabajo incansable 150 empleados, quienes día tras día hacen lo mejor posible”, expresó el mandatario regional.

Cabe destacar, que en el referido lugar operan varias maquinarias, con la finalidad de realizar la clasificación de material y posteriormente, llevarlo a Santa Eduvigis, donde realizan el proceso final.

A su vez, Terán aseguró que en ningún momento se han lanzado escombros al mar, puesto que, se respetan las normas de bioseguridad durante el proceso de clasificación del referido material.

“Aquí se respetan los metros correspondientes al mar, mientras se hace la clasificación del material, a pesar de que La Guaira es una calle y la playa, por lo tanto, en esa calle es que se realiza la clasificación de vestigio”, aseguró el gobernador.

En definitiva, el Ministerio de Obras Públicas también está involucrado en el proceso de remoción y clasificación de vestigios, con el objetivo de garantizar el éxito total de cada jornada laboral.

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