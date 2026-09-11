Reabren sede de las Arepas de Margaret en La Guaira

Luego del doble terremoto que afectó a Venezuela, especialmente al estado La Guaira, en los últimos días los comerciantes han reportado baja en sus ventas. Sin embargo, otros están reabriendo sus locales, con la finalidad de impulsar la economía local.

En ese sentido, las Arepas de Margaret son referencia por su delicioso sabor y los más de 15 rellenos que ofrecen, entre los más destacados están: camarones a la vinagreta, reina pepiada, pelúa, huevos de codorniz y carne desmechada.

“Nosotros estamos aquí con el corazón roto, pero debemos salir adelante trabajando para llevar el sustento a nuestros hogares. Además, a la gente le hacía falta comerse estas deliciosas arepas”, expresó Mary Mayora, empleada.

A su vez, destacó que el flujo de ventas es estable, debido a que los guaireños y caraqueños priorizan deleitar su paladar con las exquisitas arepas, las cuales acompañan con un refrescante papelón con limón.

Cabe destacar, que el horario laboral inicia a las 6:00 am y culmina a las 10:00 pm de martes a domingo, con la finalidad de ofrecer un servicio a tiempo completo a los clientes.

Devastación de la sede ubicada en la avenida El Ejército

El impactó del doblete sísmicos destruyó una sede recién inaugurada, la segunda en la zona de Catia La Mar, donde más de 30 edificios sufrieron daños y múltiples colapsaron.

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