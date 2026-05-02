Actriz principal de “Friends” revela detalles inéditos del rodaje: lo que ocultaron de la serie que cerró su último capítulo con 52.5 millones de espectadores

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En una charla con The Times of London, Lisa Kudrow describió una atmósfera de la serie "Friends" tras bastidores cargada de hostilidad por parte de los guionistas, en su mayoría hombres. Según la actriz, los encargados de los textos ejercían una presión violenta contra el elenco.



Por su parte, la intérprete de Phoebe Buffay, narró que los escritores reaccionaban con furia ante cualquier fallo en los diálogos o si un chiste no provocaba la risa esperada en el set. Además, Kudrow recordó insultos directos hacia las actrices cuando alguna escena fallaba.

En este sentido, mencionó que el equipo creativo dedicaba las largas jornadas nocturnas a discutir fantasías sexuales sobre sus compañeras, Jennifer Aniston y Courteney Cox. Para soportar este trato "brutal" y cumplir sus labores de madrugada, la actriz tomó distancia emocional de tales comentarios, según lo detalló.

Incidentes con los guionistas



Si bien, este relato coincide con otros incidentes legales en la historia de la serie. A inicios del año 2000, Amaani Lyle, asistente de guion en la sexta temporada, demandó a Warner Bros. Television debido a que a trabajadora acusó a los escritores de realizar comentarios racistas y sexuales constantes en su presencia.

No obstante, el caso llegó a la Corte Suprema y el tribunal falló contra Lyle. por su parte, los jueces argumentaron que ese comportamiento grosero formaba parte del proceso creativo necesario para una comedia.

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