¡Al ritmo latino! Así fue la particular entrada de Ricky Martin y Gael García Bernal a la alfombra roja del Festival de Venecia

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El Lido italiano vibró el domingo 6 de septiembre con la presentación de 'Hombre al agua', la tercera película como director del mexicano Gael García Bernal, quien llegó a la alfombra roja bailando al son de los grandes éxitos de su amigo y compañero de reparto, Ricky Martin.

El estreno del filme, que se proyectó en la sección Venice Spotlight fuera de competición, se convirtió en una celebración de la amistad y el talento latino. García Bernal, ataviado con un elegante traje negro, camisa blanca y corbata, no pudo evitar dejarse llevar por la música. Los éxitos 'María' y 'Livin' la Vida Loca' sonaron antes de su llegada, y el director y actor mexicano apareció moviéndose al ritmo de las canciones, marcando el tono festivo de la velada.

De la amistad a la pantalla grande

El cantante puertorriqueño, quien tiene una breve pero significativa participación en la cinta, no solo actuó sino que también ejerció como productor ejecutivo. Martin, de 54 años, celebró este hito como su primera vez en el festival de Venecia como parte del elenco de una película. “Cuando te llama él, tú estás. No piensas dos veces, tú estás”, declaró el artista, agradeciendo la invitación de García Bernal. Su papel en la ficción es el de un actor contratado para interpretar al protagonista en una película biográfica dentro de la propia trama.

La velada contó con la presencia de todo el elenco principal, que incluye a Manuel García-Rulfo, Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento y la actriz argentina Natalia Oreiro. Diego Luna, socio de García Bernal en la productora La Corriente del Golfo, también acompañó al equipo en la alfombra roja, reuniéndose así dos de los protagonistas de la película que marcó sus inicios en Venecia hace 25 años: 'Y tu mamá también'.

Una historia de ambición y transformación

'Hombre al agua' es descrita por su director como su proyecto más personal e íntimo, dedicado a su padre fallecido. La trama sigue a Camilo (interpretado por el propio García Bernal), un socorrista cubano cuya vida da un giro inesperado al salvar a un acaudalado empresario mexicano. Este rescate lo introduce en un mundo de lujo y poder, convirtiéndose en la mano derecha del empresario y casándose con su hija. Sin embargo, su nueva vida está llena de incógnitas y preguntas sobre su verdadero lugar.

La película, que se estrenará en cines mexicanos el próximo 24 de septiembre, ya ha generado críticas variadas. Mientras algunos medios la describen como una mezcla divertida de melodrama y sátira social, otros la consideran una sátira de clase "desarticulada". Sin embargo, la recepción del público en Venecia fue entusiasta, con una ovación de pie al finalizar la proyección.

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