Anatomía de un récord: el ranking de los catálogos musicales más costosos del mundo

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El listado de los 10 catálogos musicales más valiosos de la historia, realizado por la revista Forbes, reveló que los tres primeros lugares los ocupan la cantante estadounidense, Taylor Swift; el cantante estadounidense, Michael Jackson y la banda británica Queen.

Por su parte, el repertorio de la banda liderada por Freddie Mercury ocupa el primer lugar en el ranking con un valor estimado de 1.27 millones de dólares.

Seguidamente, el el segundo lugar, se encuentra Michael Jackson, con un catálogo musical avaluado en 1.2 millones de dólares.

Ahora bien, el tercer lo ocupa Taylor Swift, con un repertorio cuyo valor supera los 900 millones de dólares.

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