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Anatomía de un récord: el ranking de los catálogos musicales más costosos del mundo

Estos son los catálogos musicales más costosos según la revista Forbes 

Por Ana Maxiel Mariño
Sabado, 04 de abril de 2026 a las 02:00 pm
Anatomía de un récord: el ranking de los catálogos musicales más costosos del mundo

El listado de los 10 catálogos musicales más valiosos de la historia, realizado por la revista Forbes, reveló que los tres primeros lugares los ocupan la cantante estadounidense, Taylor Swift; el cantante estadounidense,  Michael Jackson y la banda británica Queen. 

Por su parte, el repertorio de la banda liderada por Freddie Mercury ocupa el primer lugar en el ranking con un valor estimado de 1.27 millones de dólares.

Seguidamente, el el segundo lugar, se encuentra Michael Jackson, con un catálogo musical avaluado en 1.2 millones de dólares.

Ahora bien, el tercer lo ocupa Taylor Swift, con un repertorio cuyo valor supera los 900 millones de dólares. 

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