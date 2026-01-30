Aroldo Betancourt y Antonio Delli se unen en un proyecto

Suscríbete a nuestros canales

El Teatro Trasnocho se prepara para recibir la nueva temporada de "Perfectos Desconocidos", la obra de Paolo Genovese que pondrá a prueba la confianza, y los nervios, de todos los asistentes.

Un elenco de "grandes ligas"

La novedad de este regreso es la incorporación de dos pesos pesados de la actuación: Aroldo Betancourt y Antonio Delli. Los primeros actores se integran al reparto conformado por Sonia Villamizar, Nohely Arteaga, Jeska Lee Ruiz, Iván Tamayo y Sócrates Serrano. Bajo la dirección de Basilio Álvarez, este dream team actoral promete hacer reír y, al mismo tiempo, dejar una reflexión sobre qué tanto sabemos realmente de quienes nos rodean.

El juego que nadie debería jugar...

La premisa sigue siendo tan tentadora como peligrosa: una cena entre amigos, un eclipse lunar y una propuesta arriesgada... poner los celulares sobre la mesa. Cada mensaje, foto o llamada será compartido por todos. Lo que comienza como un juego para demostrar que "no hay secretos", se convierte en una bomba de tiempo que desata enredos, pasiones ocultas y verdades que cambiarán sus vidas para siempre.

La obra se presentará desde este 30 de enero hasta el 15 de marzo, con funciones los viernes, sábados y domingos.

Las entradas se pueden adquirir en taquilla o vía whatsApp al 0414-6913811.

