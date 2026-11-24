El cantante puertorriqueño Bad Bunny y el músico británico Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, confirmaron su participación en la fiesta musical de toma de posesión del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La celebración ocurrirá el próximo 5 de enero de 2027 en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, como parte de los actos oficiales de inicio de su nuevo mandato.

Programa cultural



La primera dama de Brasil, Rosângela Lula da Silva, conocida como Janja, dirige la organización del programa cultural del evento y coordina las negociaciones con las figuras artísticas. De acuerdo con fuentes vinculadas a la organización en Brasilia, el equipo del Gobierno busca cerrar los principales acuerdos musicales antes del viernes 27 de noviembre de 2026.

Bad Bunny y Roger Waters



Además de Bad Bunny y Roger Waters, los organizadores mantienen conversaciones con otros artistas internacionales de peso, entre ellos el cantautor franco-español Manu Chao y el guitarrista estadounidense Tom Morello, integrante de Rage Against the Machine y Audioslave. La propuesta también incluye a figuras fundamentales de la música brasileña como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Fafá de Belém, Igor Kannário y el grupo BaianaSystem.

Cercanía política



La presencia de ambos artistas responde a su cercanía política con el mandatario brasileño durante el reciente proceso electoral. En septiembre de 2026, Bad Bunny autorizó la adaptación de su tema "Lo que le pasó a Hawaii" para la campaña de Lula da Silva, con referencias a la defensa de las riquezas naturales de Brasil y a la soberanía nacional. Por su parte, Roger Waters publicó un mensaje en octubre de 2026 donde pidió el voto a favor de Lula para la segunda vuelta electoral y destacó su compromiso con los trabajadores.

Un millón de personas



El Gobierno del Distrito Federal estima la llegada de aproximadamente un millón de personas a la capital brasileña para acompañar tanto los actos protocolares como el festival musical, al que la prensa local ya denomina en tono informal como "Lulapalooza" o "Janjapalooza 2". Ante la alta demanda hotelera, las autoridades locales y el Partido de los Trabajadores preparan espacios públicos de acogida y alojamiento para las caravanas de ciudadanos procedentes de distintas regiones del país. El cronograma completo de presentaciones, los horarios y la distribución de los escenarios aparecerán en los próximos días tras el cierre oficial de la cartelera.

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