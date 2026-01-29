Ben Stiller hizo a un lado la fama para probar un nuevo escenario: así promocionó su nueva marca

Suscríbete a nuestros canales

Ben Stiller cambió por unas horas las cámaras de cine por los pasillos de un supermercado. El reconocido actor fue visto promocionando personalmente Stiller’s Soda, su nueva línea de refrescos lanzada en septiembre de 2025, en una escena que rápidamente llamó la atención de compradores y usuarios en redes sociales.

Lejos de una campaña tradicional con anuncios millonarios, Stiller optó por acercarse directamente al público, mostrando su producto y explicando de primera mano por qué decidió apostar por esta nueva aventura empresarial.

Del estrellato a la degustación directa

Vestido de manera sencilla y con un delantal de su marca, el actor se instaló junto a una mesa de exhibición para ofrecer muestras de su gaseosa a quienes recorrían el supermercado en Jersey City. Algunos clientes tardaron en reconocerlo, mientras otros no ocultaron su sorpresa al ver a una figura de Hollywood invitándolos a probar un refresco.

Los videos del momento no tardaron en viralizarse. En ellos se observa a Stiller conversando con los compradores, sonriendo con naturalidad y mostrando las latas de su bebida, en una dinámica poco habitual para celebridades de su nivel. La escena generó comentarios que iban desde la admiración por su humildad hasta la curiosidad por el nuevo producto.

Una soda con sello personal

Stiller’s Soda nació con una propuesta clara: ofrecer una alternativa más ligera dentro de un mercado dominado por grandes marcas históricas. La línea arrancó con sabores inspirados en clásicos estadounidenses como root beer, limón con lima y la tradicional Shirley Temple, evocando bebidas populares de décadas pasadas.

Cada presentación contiene bajo nivel de azúcar y calorías, además de ingredientes naturales y vitaminas añadidas, una combinación que busca atraer a consumidores interesados en opciones más equilibradas sin renunciar al sabor de una gaseosa tradicional.

Un actor involucrado más allá del nombre

A diferencia de otros famosos que solo prestan su imagen a productos comerciales, Stiller ha mostrado interés directo en el crecimiento de su marca. Desde su lanzamiento ha participado en entrevistas, presentaciones y ahora incluso en promociones cara a cara con el público.

Su presencia en el supermercado no solo sirvió como estrategia publicitaria, sino también como señal de que el actor está dispuesto a involucrarse en todos los niveles del proyecto, apostando por construir reconocimiento desde la experiencia directa del consumidor.

