Black Eyed Peas: la banda celebrará sus 30 años junto Fergie

Luego de haber sido su vocalista durante 15 años, la cantante y compositora estadounidense Fergie, decidió regresar a de Black Eyed Peas por motivo de su 30 aniversario.

Según informaron medios internacionales, la agrupación que logró una gran popularidad los 2000, podría estar preparando un reencuentro con nueva música.

Recordemos que, en el años 2017, Black Eyed Peas sufrió una baja, tras la salida de Fergie, luego de 15 años juntos.

Según informó la misma cantante, su retiro de debía a que quería enfocarse en su carrera como solista y su figura como madre.

Hasta el momento, los integrantes de BEP no han confirmado o desmentido esta información.

Cabe destacar que, la banda logró posicionar grandes temas como: “Shut Up”, “Let’s Get It Started”, “Where Is the Love?”, “My Humps”, “Don’t Phunk with My Heart” y “Don’t Lie”.

