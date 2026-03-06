Carlos Rivera presentó su nuevo disco "Vida México"

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Carlos Rivera presentó este viernes su nuevo álbum llamado “Vida México”, un trabajo inspirado a su país natal, su identidad cultural y sus raíces musicales, que abarca desde los colores, las tradiciones y hasta los sonidos que forman parte de este disco.

Con este proyecto, Carlos reinterpreta la música mexicana desde una visión contemporánea, pero sin dejar de lado la esencia de los géneros tradicionales que han acompañado la historia musical de su país, y un regreso a los orígenes sonoros que han marcado su trayectoria artística.

“Vida México”, es el complemento de su EP Vida, que estrenó en octubre del año pasado, y que en esta ocasión contiene 15 canciones y un bonus track, con colaboraciones de grandes figuras de la música mexicana, como Pepe Aguilar y Ana Bárbara. Los focus tracks del disco son “Donde Estés, Donde Estoy”, en colaboración con Marisela, y “Sin Despedida”, junto a Alejandro Fernández, tema que recién se estrenó y ya supera el millón de views en YouTube, además de acumular más de 2,7 millones de streams a nivel global.

Este nuevo álbum fue escrito en su totalidad por Carlos, en coautoría con reconocidos compositores como Luis Mexia, Iván Games, Johan Sotelo, Omar Robles, Ale Zeguer, Alex Hernández y Alfonso González Aguilar. Además de reunir a grandes productores como Orlando Aispuro, Mario Romero, Edén Muñoz, Pepe Aguilar, Antonio Zepeda y Emiliano Rodríguez Terrazas, quienes en conjunto con Carlos enriquecen el sonido del proyecto desde distintas perspectivas de la música mexicana.

