Caso tecladista Camilo Séptimo: Fiscalía revela nuevos detalles tras la muerte de Jonathan Meléndez

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Las autoridades de procuración de justicia avanzan en el esclarecimiento del homicidio de Jonathan Meléndez, quien se desempeñó como tecladista de la agrupación musical Camilo Séptimo. Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México incorporaron nuevos elementos clave sobre la conducta del principal sospechoso, identificado como Diego Sebastián "N". Los reportes ministeriales señalan que el imputado realizó transferencias de activos digitales desde una billetera de almacenamiento seguro, conocida en el entorno cripto como "caja fría", hacia la cuenta de su esposa, quien reside en España.

Nuevos detalles de la investigación



El periodista Carlos Jiménez dio a conocer los detalles de esta línea de investigación. Según los datos recopilados por las fuerzas de seguridad, el acusado buscó apoderarse de los recursos en divisas digitales inmediatamente después del ataque contra el músico. Una vez que obtuvo el control de las claves privadas del dispositivo de almacenamiento, ejecutó el envío de los bitcoins con la finalidad de asegurar los fondos fuera del territorio nacional y complicar el rastreo por parte de las instituciones financieras.

Soborno



El comportamiento del sospechoso durante el operativo de su detención añadió gravedad al expediente judicial. Al momento en que los agentes de la Fiscalía del Estado de México concretaron la captura, Diego Sebastián "N" intentó sobornar al personal policial. El individuo ofreció un pago en efectivo de 1.5 millones de pesos a cambio de su liberación inmediata y el cese de las investigaciones en su contra.

Proceso penal



Adicionalmente, el imputado planteó un acuerdo informal con los oficiales de investigación. Ofreció revelar el método exacto para monetizar los bitcoins y convertirlos en dinero en efectivo sin dejar rastros en los sistemas bancarios tradicionales ni en los registros de fiscalización tributaria. Pese a la propuesta económica y a las revelaciones sobre el manejo de las plataformas digitales, los agentes rechazaron el soborno y trasladaron al detenido ante el Ministerio Público para iniciar el proceso penal correspondiente.

Suma



La Fiscalía del Estado de México mantiene abiertas las diligencias para determinar la ruta completa de las transacciones informáticas. Los peritos cibernéticos analizan los dispositivos asegurados para confirmar la suma exacta de los fondos transferidos hacia el extranjero. Este análisis permitirá establecer la responsabilidad formal de los involucrados en el delito de homicidio calificado y en los probables delitos financieros derivados de la apropiación indebida de activos digitales, según lo detalló Publimetro México.

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