Céline Dion retoma su carrera en vivo: los detalles detrás de su esperado anuncio

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La artista canadiense Céline Dion confirmó este lunes su esperado regreso a los escenarios con una residencia de diez presentaciones en París. El anuncio, realizado a través de un video en su cuenta de Instagram, coincidió con la celebración de su cumpleaños número 58, según reseñó la agencia EFE.



Durante el mensaje, la intérprete de "My Heart Will Go On" compartió detalles sobre su estado actual tras lidiar con el síndrome de la persona rígida (SPR), una condición neurológica incurable que la mantuvo alejada de las presentaciones en vivo. "Me siento bien, estoy fuerte y emocionada. Por supuesto, un poco nerviosa, pero sobre todo agradecida", declaró la cantante, quien aseguró estar retomando sus rutinas de canto y baile.

Detalles de la serie de conciertos



El escenario elegido para este retorno es el pabellón La Défense Arena, con un aforo de 40,000 personas. Los espectáculos están programados entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre. La preventa de los boletos iniciará formalmente el 7 de abril.



En la capital francesa, la noticia fue recibida con un homenaje en la Torre Eiffel, la cual se iluminó mientras sonaba "Hymne à l’amour" de Edith Piaf, pieza que Dion interpretó durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cronología de su lucha por la salud

2020: Su última gira, "Courage World Tour", fue suspendida debido a la pandemia de COVID-19.

2023: La cantante canceló sus compromisos internacionales tras agravarse los síntomas del SPR, que afecta el control muscular y las cuerdas vocales.

2024: Se estrenó el documental "I am Céline Dion", donde expuso el proceso de terapia intensiva necesario para recuperar su movilidad y capacidad vocal.

2026: Confirmación oficial de su regreso tras dos años de ausencia casi total de la escena pública.

El síndrome de la persona rígida es una patología poco común que genera rigidez progresiva en las extremidades y espasmos musculares severos. Pese a la complejidad del cuadro clínico, la ganadora de múltiples premios Grammy y Óscar manifestó que reencontrarse con su público es el mayor incentivo en su proceso de recuperación.

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