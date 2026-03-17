¿Celos de sí misma? La sorprendente confesión de Natalia Streignard sobre su papel más famoso

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La actriz de origen español Natalia Streignard confesó recientemente durante una entrevista que sintió celos durante su participación en la telenovela venezolana "Mi Gorda Bella" por Valentina Villanueva, su personaje protagónico durante el año 2002.

Del mismo modo, Streignard aseguró que cuando usaba el traje de Valentina, recibía constantemente demostraciones de afecto como abrazos y palabras cercanas por parte del público gracias a la historia que se contó durante dicho proyecto televisivo.

Además, la también exmiss Venezuela reveló que durante el final de la telenovela hicieron una encuesta para saber si el personaje "terminaba gorda o flaca" y enfatizó que ella misma prefería terminar la producción como Valentina Villanueva y no como Bella De La Rosa (flaca). En efecto, el personaje de Villanueva permaneció durante el final.

Foto: Genial Guru

En el mismo orden de ideas, la actriz de origen español afirmó que le encantó el proyecto por el impacto de la historia en el público venezolano, a pesar de atravesar un momento de tensión en el país.

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