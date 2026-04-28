Centro para Grandes Simios se pronuncia tras viralizarse fotos de Jaafar Jackson y Bubbles

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El Center for Great Apes, santuario ubicado en Florida donde vive el famoso chimpancé Bubbles, el mismo que acompañaba a Michael a todos lados, emitió un comunicado oficial para aclarar una situación que se volvió viral en internet.

La institución desmintió que Jaafar Jackson haya visitado al animal y confirmó que las imágenes que circulan sobre un supuesto encuentro fueron creadas con inteligencia artificial.

La aclaratoria surge en medio de la creciente difusión de contenidos manipulados digitalmente.

El santuario desmiente la visita

En su comunicado, el centro fue directo al afirmar que no existe registro de ninguna visita de Jaafar Jackson a Bubbles. Además, enfatizó que las imágenes que muestran un supuesto encuentro entre ambos no corresponden a la realidad y no han sido captadas dentro de sus instalaciones.

La institución reiteró que su labor se centra en la protección de los grandes simios bajo su cuidado y que cualquier información que no provenga de sus canales oficiales debe ser considerada con cautela.

Imágenes falsas generadas con inteligencia artificial

El santuario explicó que el material viral fue creado mediante herramientas de inteligencia artificial, una tecnología que actualmente permite generar fotografías altamente realistas, pero que no representan hechos reales.

Bubbles permanece en su hogar de cuidado

Bubbles, recordado por haber sido el chimpancé de Michael Jackson, continúa viviendo en el Center for Great Apes desde 2005, donde recibe atención especializada junto a otros primates rescatados.

El santuario destacó que el bienestar del animal sigue siendo su prioridad absoluta, garantizando un entorno seguro, estable y alejado de cualquier tipo de explotación o exposición mediática innecesaria.

Llamado a la verificación digital

La institución también aprovechó el caso para recordar la importancia de verificar la información antes de compartirla, especialmente en un contexto donde las imágenes generadas por inteligencia artificial pueden parecer auténticas a simple vista.

Con este comunicado, el centro busca frenar la desinformación y proteger tanto la imagen del santuario como la del propio Bubbles, quien sigue siendo una figura muy recordada dentro del legado de la cultura pop.

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