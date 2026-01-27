Chepa Candela: En Televen seguirá la botazón salvaje

Suscríbete a nuestros canales

MISS VENEZUELA

¡!Feeeliiizzz martes!!... Y como siempre, aquí me tienen, dándole duro a estas teclas, procesando todos esos chismes, brollos, desmadres, tramoyas, dimes y diretes, de los integrantes del mundillo farandulero de este país y zonas aledañas, donde lo que sobra es ¡tela para cortar!...Así que sin más ¡blá, blá, blá! arranco con el cotilleo y enseguida paso a contarles en la quinta MISS VENEZUELA Venezuela le están sacudiendo el polvo a los corotos para darle paso a las actividades del año y resulta que las cuatro reinas que van a concursos internacionales fueron llamadas a una a una…y tendrán que meterse de cabeza, tronco y extremidades para comenzar su respectiva preparación, con la mira puesta en los templetes en donde participarán a ver si en este 2026 se traen aunque sea una coronita “piche” para bajarle los humos a la Jacqueline Aguilera que todavía anda “botando de su pecho espuma” con los triunfos obtenidos ( Miss Charm y Reina internacional del café 2026)…y ahora se jura “La zarina de la belleza” (¿?)…El caso es que en la sede del primer “templete” nacional ya empezó a verse movimiento pues la orden no es perder el tiempo, sino sacarle el jugo para que las candidatas que envíen a los concursos internacionales hagan “algodón con yodo”…

NINA SICILIA

Por cierto, que el pasado fin de semana, las redes fueron invadidas (y casi que... ¡puumm, puumm!, explotan) por una bola que se cayó por su propio peso, pues resultó que era otro “pote”· que lanzaron al garete, creando alarmas: la “renuncia” de NINA SICILIA al Miss Venezuela para irse a un cargo directivo a Venevisión….¿Quuuéee, Cóomooo, cuándooo?...se preguntaron propios y extraños, unos celebrando y otros confundidos...pero finalmente ¡se derrumbó la tramoya!, ya que se supo que fue “Fake news” (O sea, noticia de embuste embuste) que echaron a rodar los detractores de la susodicha, a quienes desde hace tiempo quieren ver fuera de la organización…Yo me imagino que cuando la Nina Sicilia leyó aquello, ¡se “río de janeiro”¡ porque aunque comentan que supuestamente “está en salsa”…y, dizque, no le queda mucho tiempo en el cargo, sigue ahí, muy oronda y agarrada de esa silla “como vieja montando moto”…

TELEVEN

Yyy si de renuncias, se habla, el comentario que huelga en el ambiente es que en TELEVEN seguirá la epidemia de “bajas” y despedidas, ya que al parecer, vienen rodando otras renuncias que dejarán a muchos “con los ojos claros y sin vista”…y me dijeron que los “tiros” van ahora hacia el área informativa, de donde dos reconocidos colegas tendrían la intención de dejar el pelero de un momento a otro…ya que en “El canal de la bolita roja” no tienen intenciones de aplicar un ajuste salarial, por ahora…y hasta los mismos reporteros continúan quejándose de los cuatro dólar que ganan, que no les alcanza ni para comprarse una caja de chiclé…¡Síii, señores!...Según la onda procedente de los predios de Horizonte, la fiebre de las renuncias ahora se hará por los lados del noticiero porque en vista de la situación, el talento periodístico también se ha visto afectado…y, les repito, dos importantes cara de Televen tienen la intención de cambiar de horizonte, pues la situación es insoportable…Lo peor del caso es que no hay intenciones de mejorarla, lo cual, por otro lado, perjudicará la labor de la ADRIANA MARVAL; a quien como gerente de ventas, (Cargo en el que se está estrenando) la cosa se le pone “color de hormiga”, ya que ningún patrocinante querría invertir en un canal que está perdiendo sus figuras de renombre, por no aumentar los sueldos de hambre que ganan…

