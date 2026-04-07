Chepa Candela: Osmariel Villalobos quiere tapar el sol con un dedo

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¡¡Jeeelouu darlings!!... y nuevamente ¡heme aquí!, teclea que teclea en mi ultramoderna "computer", presta y dispuesta a entrarle de frente a este ameno y cotidiano cotilleo que, como siempre, los pone "face to face" con el acontecer farandulero de este país… y zonas aledañas, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de condimento al "parling" abundan como los chinos...

Osmariel Villalobos

Yyy entrando de lleno en materia, paso a batirles que OSMARIEL VILLALOBOS anda como “plancha e chino” (entiéndase caliente que quema) por las fotos que se filtraron de su primer encuentro con el modelo Alejandro Zumbo, con quien aseguran (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito) tiene su “trompo enrollado” y con el cual fue vista “de chupa y déjame el cabo” en una playa del oriente del país… en donde fue precisada por algunos conocidos, que supongo, a través de sus celulares, captaron las gráficas que ruedan en las redes sociales, en las que de lejitos y de cerca se ve, se nota ¡y no hay duda! de que entre ambos dos ¡“hay algodón con yodo”!… Precisamente, eso fue lo que molestó a la exmiss y animadora, quien luego de haber superado el cáncer de mama (¡gracias a Dios!) como que ha vuelto a sus andanzas, por lo que no entiendo (Y miren que bruta no soy) su “tibiera”… Además, ¿qué hay de malo en que vuelva a tener novio…? Aunque, ¡ojo!, no me consta que la cosa entre Osmariel Villalobos y Alejandro Zumbo sea formal, mucho menos oficial…

Wendy Bermejo

Yyy, hablando de “tibieras”, les cuento que WENDY BERMEJO (¿Se acuerda de ese cuerpo?… ¿Les suena ese nombrecito?…) sí, la “ajicita” del programa de “Ají picante”, quien hoy está retirada del mundillo farandulero, dedicada a su familia, con su esposo, llena de muchachos por allá en Alemania... Bueno, resulta que a la susodicha le ha dado por “guindarse” con todos aquellos que la critican en las redes sociales por su aspecto “abandonado” (así lo han escrito muchos) y, como a ella, “si la pellizcan, grita”, agarró su teléfono y descargó a los criticones y los ubicó en tiempo y espacio, dejando claro que ya no es la misma de cuando tenía veinte… que los años no pasan en vano… y por el tonito con el que responde, claramente se nota que mantiene la misma acidez que la llevó a la fama con el recordado espacio de RCTV… señalando, “sin pelos en la lengua”, que a pesar de parecer ahora una “albóndiga con patas”, es una mujer feliz, feliz cual lombriz… Entonces: ¿Para qué le presta atención al qué dirán?...

Jean Carlos Centeno

Y sumergiéndome en “honduras musicales”, les bato que el vallenatero venezolano (nacido en el Zulia), JEAN CARLOS CENTENO, ¡pasó tremendo susto! durante una presentación en los predios del estado Portuguesa, donde un grupito de inadaptados, envueltos entre los vapores etílicos (entiéndase: todos borrachos), armaron tremenda trifulca entre ellos, la cual dejó varios heridos… Y en vista de que ni la policía pudo aplacar los ánimos caldeados para acabar con la violenta riña, se bajó de la tarima y ordenó a sus músicos que dejaran de tocar… hasta que la cosa volviera a la normalidad, se calmara… Pero no se calmó… ¿Consecuencias?... Para evitar una tragedia, el intérprete “Osito dormilón”, quien, por cierto, integra el cartel del “Amanecer vallenato” que el próximo 18 de julio se presentará en el Poliedro de Caracas, suspendió su show… y salió “esmachetado” del local…

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