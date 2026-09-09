Chepa Candela: Quieren a Leo Aldana en Sábado Sensacional

Suscríbete a nuestros canales

CARELYS ELJURI

¡Buenos días… Yyy aquí estoy, ¡una vez más!, cumpliendo con mi diaria labor de mantenerlos al tanto sobre todo lo que sucede, pasa y acontece en este mundillo farandulero que nunca deja de dar tela para cortar…Y como para luego es tarde, sin más preámbulos paso a contarles que los productores del reality “Estrellas del baile” (copia al carbón de “Bailando con las estrellas” que hace tiempo hizo Sábado Sensacional y ahora realiza Canal I) andan “jalándose los pelos”, pues una de las participantes, que no es otra que la tal CARELYS ELJURI los dejó “colgando como la lechosa” porque la muy irresponsable no volvió más a los ensayos y montajes de las coreografías, embarcó al bailarín…y a pesar de que la han llamado miles de veces y le han mandado hasta señales de humo para que cumpla con su compromiso, a la susodicha parece que se la tragó la tierra, pues sigue dar señas de vida, creando un desbarajuste total en la planificación de dicho espacio, que se transmite todos los viernes con la animación de Andreina Álvarez… ¡Así como lo están leyendo!…La susodicha era esperada la semana pasada para la emisión del fulano reality y salió al aire sin su participación, porque les repito no dio señas de vida…Lo peor del caso es que la misma le aplicó a la gente del programa “Está de show” al que tampoco se presentó el sábado pasado, dejando a sus compañeros (léase: Héctor Medina, Gregory Carrillo y Andreína Gomes) ¡”con los ojos claros y sin vista”!...¿y con esa falta irresponsabilidad la Carelys Eljuri pretende hacer Carrera en la “pícola” pantalla?...¡”No me la llore que me la pone en pena”!...

LEO ALDANA

Yyy desde los predios de Venevisión, me llega la onda de que la nueva gerencia está reconsiderando la medida de “resucitar” Sábado Sensacional para no darle “muerte” definitiva, tomando en cuenta que ha sido por 54 años (¡una pelusa!) uno de los programas más exitosos de la televisión venezolana…y aunque ya cumplió su ciclo y huele a naftalina, (¡aaatchiss, aaatchisss¡…me atacó la rinitis) quieren rescatarlo para sacarlo del atolladero donde se encuentra y devolverlo a la vida…¡Sííí, señores! Una de mis fuentes que, sigilosa, deambula por los pasillos del canal de la Colina paró aquellas orejas cuando oyó clarito la conversación entre dos “tigres pesados”, quienes debatían sobre la posibilidad de recuperar al kilométrico en cuestión, restructurarlo por completo, modernizar la escenografía y relanzarlo “con bombos y platillos” para el segundo trimestre de 2027…y de repente dejaron caer el nombre de LEO ALDANA como el conductor ideal para la nueva etapa del legendario programa, si realmente deciden sacarlo al aire otra vez…¡Amanecerá y veremos!...

MISS VENEZUELA

De lo que sí no se sabe nada sobre lo que piensan hacer es referente al show del MISS VENEZUELA 2026, pues la orden “ique” es no revelar nada, nadita de nada, hasta que la preproducción vaya agarrando forma…y finalmente se sepa de qué irá el espectáculo; ojalá no se parezca en nada al del año pasado, pues dio lástima ver semejante descalabro en la pantalla, donde la creatividad de su productor ¡brilló por su ausencia¡…y lo que transmitieron fue un show mal hecho y de muy baja calidad…¿Qué inventarán para esta nueva edición?...Si ponen a funcionar esas neuronas me imagino que podrían hacer algo mejorcito…porque sea lo que sea, el show del Miss Venezuela es el más visto del año y no se justifica que al televidente le den tanta mediocridad…

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube