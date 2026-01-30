Chepa Candela: Scarlet Ortiz dirá el sí quiero en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

CARMEN VILLALOBOS

¡¡Buueen día! …Yyy sin mucho preámbulo paso a contarles que sijn duda alguna, la noticia de la semana fue la del rompimiento de CARMEN VILLALOBOS y el Frederick Oldenburg, quienes, tal como ha sido reseñado en todos los medios y portales faranduleros, pusieron punto final a la relación que durante dos años los mantuvo “pegados como la pasta”…Bueno, ese “junte amoroso” ¡se ,lo llevó quien lo trajo!...y ahora resulta, pasa y acontece que ya están saliendo a relucir los supuestos motivos del rompimiento y uno que cobra fuerza es el de los presuntos “cachos” que, al parecer, hubo de por medio…peeerooo…¡ya va, ya va!...¿quién le fue fiel a quién?...Esa es la pregunta sin respuesta que rueda en las redes sociales, en las que además se asegura que la pareja venía atravesando por una fuerte crisis que desembocó en la separación…¿Por culpa de la mentada infidelidad?...¡Sabrá Pepe!...Lo único cierto es que la diva colombiana y el fablistan venezolano acabaron con lo que se daba, lo cual se supo fue ahora, porque según allegados tienen más de dos meses separados…y por decisión mutua, no habían querido hacerlo público…

SCARLET ORTIZ

Yyy una parejita que si está de lo más “japi” cual lombriz es la formada por SCARLET ORTIZ y Yull Burkle, (¿Se acuerdan de ellos?) quienes reconfirmaron el compromiso de casarse que hicieron en diciembre pasado, cuando ¡”sorpraaaiii, sorpraaii”!, anunciaron, ¡a todo gañote! que después de 26 años de estable relación, conyugal habían decidido lanzarse al agua…y eso es lo que harán dentro de poco, ya que ambos dos llegarán a Caracas la semana próxima para comenzar el papeleo para luego dirigirse a una prefectura y firmar el acta que los convertirá en marido y mujer ¡como lo manda la ley!...La pareja en cuestión, que habita en los predios mayameros, desde hace más de 20 años, deberá arribar a Venezuela en escasos días, porque, les repito, la boda civil es inminente…y según me enteré tendrá lugar, aquí en nuestros predios en total privacidad, ya que Scarlet Linares y Yull Burkle no quieren hacer ninguna bulla con ese importante paso que darán…Aunque supongo que al menos se echarán unos “palitos” con sus amigos más íntimos…

STEPHANY ABASALI

Yyy casi al final del tecleo, que ¡cónfiro! me deja los dedos engarrotados, me llegó la onda de que las piezas se siguen moviendo por los altos niveles de Venevisión…y hace poco renunció uno de los “Tigres que más ruge” en el canal de la Colina, pues no aguantó ´a presión que le venía de más arribota…aunque supe que la causa real de su renuncia fue el desastre que hicieron con el Miss Venezuela, cuya producción dejó muchísisimo qué desear…eso sin contar el escandalo que se armó después, a raíz de lo sucedido con STEPHANY ABASALI…El caso es que otro “tigre mayor” salió de la jaula…y por lo que me cuentan, vendrán otras renuncias…

