Se acabó el amor: Ninel Conde y el empresario venezolano José Ángel Cedeño se divorcian

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¡¡Buenooosss días!!...Nuevamente heme aquí, presta y dispuesta a teclearlas lo más fresquito del acontecer farandulero, así que arrancando con el parling, les bato que lista la agenda oficial de para la 75ª edición de Miss universe, todos los países franquiciantes también fueron avisados que aquel país que no haya formalizado su inscripción, que lo haga ¡con la urgencia del caso!, pues, contrario a la Organización Miss Mundo, aquí no hay ni plazos de espera y mucho menos prorrogas, ya que bastante tiempo han tenido para cumplir con el requisito que les permitirá entrar en la competencia, de este año, cuya noche final se realizará, como ya se sabe, el próximo 24 de noviembre en los predios de Puerto Rico, específicamente en el Coliseo José Miguel Agrelot, de San Juan, donde la mexicana FATIMA BOSCH le dirá ¡”Bay, bay, sayonara”! al reinado trampeado que ganó el año pasado…El caso es que todos los países fueron puestos al tanto de que deberán asegurar su cupo, antes del mes de agosto…Menos mal que Venezuela ya tiene el suyo en sus manos y en la organización del “templete” nacional pueden respirar hondo y profundo, porque la cosa no es con ellos…Solo están concentrados en la preparación de CLARA VEGAS, quien, una vez culminada la labor humanitaria que, junto con otras misses, viene haciendo en pro de los afectados con el doble terremoto, que, por cierto hoy 24 de julio cumple un mes…La actual Miss Venezuela, espera culminar con la laboro social que ha venido haciendo después de la tragedia, para volver a meterse ¡de cabeza, tronco y extremidades¡ en todo lo relacionado con su entrenamiento y así fajarse duro por la corona de Miss Universo 2026, la octava para Venezuela, siendo María Gabriela Isler la última criolla que la obtuvo en 2013…¿Clara Vegas repetirá la hazaña?... ¡Amanecerá y veremos!...

Yyy desde los lares aztecas se reportan mis “repetidoras internacionales” para batirme que en la prensa mexicana cayó como un balde de agua fría el sorpresivo e inesperado anuncio del divorcio de NINEL CONDE y el empresario venezolano José Ángel Cedeño, con quien se casó en 2023…y más perplejos aún cuando supieron que la decisión de ponerle punto final a tres años de matrimonio, la había tomado su marido y no ella, quien ya adelantó que no dará declaraciones al respecto, exigiendo respeto a su vida privada, rodeando de total hermetismo las causas del fracaso de su tercer fracaso conyugal…”¿Que pasó allí?” es la pregunta que puso de cabeza a los medios aztecas, a colarse la información -ya confirmada- de que “El bombón asesino” se divorciaba…

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