¡Colaboración histórica! Esta cantante estadounidense estrena tema para la nueva entrega de Toy Story: sepa todos los detalles

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Taylor Swift formará parte del universo de Pixar. La estrella estadounidense del pop confirmó su participación en la banda sonora de la película Toy Story 5 con un tema original que lleva por título "I Knew It, I Knew You". El público podrá escuchar esta nueva pieza musical a partir de este viernes 5 de junio.



En este sentido, a través de sus redes sociales, la intérprete compartió el enorme significado emocional que tiene este proyecto para ella. Swift confesó que desde los cinco años, cuando descubrió la primera película de la franquicia, adora a estos carismáticos juguetes.

Asimismo, relató que el flechazo con esta quinta entrega ocurrió de inmediato tras presenciar las fases iniciales de la producción. Además, relató que la inspiración llegó tan rápido que escribió la melodía apenas regresó a su casa luego de ver dicha proyección exclusiva.

Toy Story 5: fecha de estreno



Finalmente, la llegada de este sencillo calienta los motores para el debut cinematográfico de la película, programado en las salas de cine para el próximo 18 de junio.

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