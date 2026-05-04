Con un nombre poco común: Cameron Diaz y Benji Madden encienden las redes al darle la bienvenida a su tercer hijo

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La actriz Cameron Díaz y el músico Benji Madden anunciaron la llegada de su tercer hijo juntos. En este sentido, el pequeño lleva por nombre Nautas Madden, según confirmó el propio padre a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, el identificativo del pequeño generó comentarios por parte de sus seguidores por resultar poco común.

Un mensaje lleno de alegría



En otro orden de ideas, Madden dio a conocer la noticia por medio de la publicación en la cual escribió que "Cameron y yo estamos felices y emocionados. Nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!".

La familia Madden crece



Con este nacimiento, Nautas se une a sus dos hermanos mayores Raddix Wildflower Madden, de seis años y Cardinal Madden, de dos años.

El regreso de una estrella



La llegada del bebé ocurre en un momento clave para la carrera de Díaz. Tras una ausencia de diez años en la gran pantalla, la reconocida actriz retomó su profesión recientemente. Si bien, en 2025 lideró el reparto de Back in Action ("Vuelta a la acción") y, durante el presente 2026, estrenó Outcome en la plataforma Apple TV junto a Keanu Reeves.



Finalmente, durante su periodo de retiro, la intérprete dedicó su tiempo a la escritura de dos libros sobre bienestar y consolidó su éxito empresarial con Avaline, su propia marca de vinos.

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