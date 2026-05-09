Conoce a la actriz que protagonizará la serie Guerra de Novias: regresa la historia tras 15 años de su estreno

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La plataforma Peacock prepara una serie inspirada en la exitosa comedia romántica "Guerra de Novias". Si bien, este proyecto surge tras quince años del estreno de la película original que Kate Hudson y Anne Hathaway encabezaron en su momento.



En esta oportunidad, la actriz estadounidense Emma Roberts asume un doble reto en esta producción: el papel protagónico y como productora.

Foto:InStyle

En otro orden de ideas, la trama sigue los pasos de una planificadora de bodas de una metrópoli que decide trasladarse a un pueblo de Carolina del Norte.

Trama de la serie

En este nuevo destino, la protagonista inicia una disputa profesional implacable contra una organizadora local de gran prestigio. Además, ambas mujeres luchan por obtener el control de un mismo enlace matrimonial.



Por su parte, la empresa define la obra como una "reimaginación libre" del concepto inicial. En esta ocasión, la historia sustituye el conflicto entre las novias por una competencia brutal entre expertas en eventos.

Actualmente, el equipo técnico trabaja en la fase de preproducción. Por ahora, Peacock mantiene bajo reserva la fecha de estreno y el número total de episodios.

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