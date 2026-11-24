Ricky Martin sorprendió al público tras revelar los detalles de su próxima celebración del Día de Acción de Gracias. Durante una entrevista con la conductora Jessica Rodríguez para el programa Despierta América, el cantante puertorriqueño confirmó que recibirá en su residencia de Los Ángeles a los suegros de sus hijos mayores, los mellizos Valentino y Matteo, quienes cumplieron 18 años en agosto de 2026. El artista explicó que, a diferencia de otros años en los que festeja en Puerto Rico, esta vez eligió California como punto de encuentro para reunir a sus seres queridos.

Detalles de la celebración



La velada del jueves 26 de noviembre reunirá a familiares procedentes de Puerto Rico y de Miami, además de los padres de las parejas de sus hijos. El intérprete de "Livin' la Vida Loca" contó entre risas que su madre, la señora Nereida Morales, asumirá el control de la cocina y preparará el pavo y el menú tradicional de la fecha. La elección de Los Ángeles responde también a la cercanía con sus hijos menores, Lucía y Renn, quienes residen en esa ciudad junto a su exesposo Jwan Yosef.

Tino Martin



Los mellizos de Ricky Martin atraviesan una etapa de independencia personal y sentimental lejos de la imagen infantil con la que crecieron frente a las cámaras. Valentino, quien suele mantener una presencia más activa en redes sociales y destaca por su afición al baile, sostiene un noviazgo con una joven puertorriqueña llamada Daniela Sofía. En febrero de 2026, el joven compartió imágenes junto a ella por el Día de San Valentín, y en octubre celebró su cumpleaños con un collage fotográfico y un mensaje cariñoso en su cuenta de Instagram. Daniela Sofía mantiene un perfil discreto en plataformas digitales, donde se presenta como futura diseñadora de modas y muestra sus creaciones artesanales de tejido a crochet.

Mateo Martin



Por su parte, Matteo conserva un estilo mucho más reservado respecto a su vida privada, aunque también dejó ver su faceta romántica en redes sociales al publicar una fotografía junto a una joven llamada Sophia, a quien llamó cariñosamente su nena. Ambos hermanos buscan abrirse camino con identidad propia. Semanas atrás, Valentino pidió a sus seguidores en un video que lo valoren por su propio talento y no por las comparaciones con su famoso padre, una postura que Ricky Martin respaldó con orgullo en el espacio radial El Flow de la Radio al destacar la personalidad auténtica de sus hijos.

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