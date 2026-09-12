Crisol Gutiérrez rumbo a Cambodia: La Miss Teen Universe Venezuela que busca el histórico 'Back-To-Back' transformando cicatrices en oro

Con una visión firme, una elegancia indiscutible y un mensaje que promete resonar en el continente asiático, Crisol Gutiérrez, la actual Miss Teen Universe Venezuela 2026, se prepara para representar al país en la contienda internacional que se llevará a cabo en Phnom Penh, Cambodia.

Gutiérrez tiene el monumental reto de lograr el back-to-back tras la victoria de su compatriota Amira Moreno, y lo hace respaldado por una narrativa de liderazgo, madurez y propósito social sin precedentes.

Estudiante del tercer semestre de Comunicación Social y con 20 años de edad, Crisol ha demostrado que su paso por los certámenes de belleza trasciende la estética.

Nacida en Tumeremo y criada en la fuerza trabajadora de El Dorado, estado Bolívar, la representante del estado Carabobo lleva en su ADN el valor del esfuerzo. Desde temprana edad, forjó su carácter emprendedor vendiendo empanadas junto a su madre, su mayor inspiración y socia de vida.

El Proyecto Kintsugi: Belleza Real y Resiliencia

El pilar fundamental de la campaña internacional de Gutiérrez es el Proyecto Kintsugi. Inspirado en el arte milenario japonés de reparar cerámica rota con polvo de oro para enaltecer su historia, la reina venezolana busca cambiar la conversación sobre el amor propio y la salud mental en la juventud.

A los 18 meses de edad, Crisol sufrió quemaduras severas que dejaron marcas en su cuerpo.

Hoy, lejos de ocultarlas, las convierte en el emblema de su vocería.

"Durante mucho tiempo la sociedad nos ha hecho creer que las marcas o inseguridades son imperfecciones que debemos esconder, especialmente hoy, frente a la comparación constante en las redes sociales", expresó Gutiérrez durante su preparación.

"Decidí aplicar el Kintsugi en mi vida. Mis cicatrices no me rompen, son el oro que me hace única. Mi propósito en Cambodia es demostrar que la verdadera belleza de una mujer no está en ser una pieza intacta, sino en tener el valor de brillar con su propia historia".

Un Liderazgo de Nueva Generación

El perfil de Crisol Gutiérrez rompe con el estereotipo tradicional de los certámenes. Su oratoria se caracteriza por una seguridad silenciosa, aplomo y profundidad reflexiva. Como futura comunicadora y aspirante a empresaria de su propia marca de moda en el estado Anzoátegui, proyecta a una mujer de realidades, enfocada en el empoderamiento a través de la educación y el trabajo honesto.

La organización Miss Teen Universe Venezuela confía en que la esencia sofisticada y el mensaje profundamente humano de Gutiérrez lograrán conectar con la sensibilidad y el respeto de la cultura en Cambodia. Su participación no solo busca retener el título internacional para Venezuela, sino consolidar a la juventud venezolana como un referente de resiliencia y liderazgo global.

Para seguir de cerca la preparación y el camino de Crisol Gutiérrez hacia la corona en Cambodia, el público puede acompañarla a través de su cuenta oficial en Instagram: @crisolgutierrezzz.

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